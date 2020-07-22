Дуа Липа написала, что коренными жителями Косово являются албанцы. За это ей пришлось объясняться

Певица Дуа Липа разместила в твиттере пост, в котором намекнула на то, что коренными жителями Косово являются албанцы. Следом за этим девушку обвинили в разжигании межнациональной ненависти, и Липе пришлось объяснять свой твит.

«Меня расстраивает и злит, что мой пост был умышленно неправильно истолкован некоторыми группами или отдельными лицами, которые пропагандируют этнический сепаратизм, который я полностью отрицаю», — отметила певица.

Липа написала, что каждый раз, когда она упоминает Косово, она сталкивается с яростным отрицанием идеи аутентичной косовской культуры.

«Мы все заслуживаем гордиться своим этническим происхождением и тем, откуда мы родом. Я просто хочу, чтобы моя страна была представлена на карте и я могла говорить с гордостью и радостью о своих албанских корнях и своей родине», — отметила певица.

Ранее певица Рита Ора, которая также имеет косовское происхождение, разместила в твиттере петицию, призывающую Apple добавить на карты Косово.