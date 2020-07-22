Люди с ВИЧ смогут усыновлять детей

Правительство России исключило ВИЧ из списка заболеваний, при которых нельзя усыновлять или брать под опеку детей. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В апреле 2017 года бывший премьер-министр Дмитрий Медведев подписал план по борьбе с распространением ВИЧ. Одним из его пунктов было разрешение ВИЧ-инфицированным усыновлять детей. Изменения в закон должны были внести в том же году, но обсуждения их затянулись из‑за «широкой дискуссии в профессиональном сообществе».

В июне 2018 года Конституционный суд признал незаконным запрет ВИЧ-положительным гражданам усыновлять детей. После этого Госдума разрешила людям с ВИЧ усыновлять детей, если те живут с ними «в силу уже сложившихся семейных отношений».

Перечень заболеваний, при которых невозможно усыновление, был утвержден в 2013 году. В него входят гепатит С, туберкулез, злокачественные новообразования, психические расстройства, наркомания, токсикомания, алкоголизм. Кроме того, приемными родителями не могут стать инвалиды I группы.