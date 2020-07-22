Умер актер Андрей Сиротин. Ему было 34 года

На 35-м году жизни скончался актер театра и кино Андрей Сиротин. Об этом сообщила пресс-служба Московского драматического театра имени Пушкина.

«С горечью сообщаем, что не стало талантливого артиста Андрея Сиротина, нашего задумчивого принца Калафа. Соболезнуем близким и родным. Светлая память», — написали на странице театра в фейсбуке. Причина смерти актера не сообщается.

Андрей Сиротин окончил в 2006 году режиссерский факультет ГИТИСа, он учился в мастерской Олега Кудряшова. Среди ролей Сиротина в театре — Креонт в спектакле «Эдип-Царь» и главная роль в спектакле «История Мамонта» по роману Алексея Иванова «Географ глобус пропил».

В кино Сиротина знают по ролям в сериалах «Перекрестки судьбы», «Достоевский», «Шериф», а также по картине «Дирижер».