HBO начала работу над приквелом «Игры престолов»

Компания HBO начала работу над сериалом «Дом дракона» — приквелом «Игры престолов» о династии Таргариенов, сообщает Insider.

По информации издания, шоураннеры сейчкас проводят кастинг на главные роли в шоу: Визериса I, принцессы Рейниры, королевы Алисенты Хайтауэр и Эйгона II.

Действие сериала, основанного на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь», будут происходить за 300 лет до событий «Игры престолов». Подробности сюжета пока держатся в тайне. Однако известно, что сериал будет состоять из десяти эпизодов. Его премьера состоится не раньше 2022 года.

Над первым эпизодом будет работать режиссер Мигель Сапочник, который ранее снял несколько серий «Игры престолов». Сценарий напишет Райан Дж. Кондал, известный по своей работе над сериалом «Колония».