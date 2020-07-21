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«Магнит» откроет новую сеть магазинов «Моя цена»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:22

Один из крупнейших продовольственных ритейлеров «Магнит» открыл в июле три тестовых магазина в формате дискаунтера под брендом «Моя цена», пишет «РБК» со ссылкой на президента компании Яна Дюннинга.

Под «Мою цену» переделаны магазины формата «у дома» в спальных районах Самары, Камышина (Волгоградская область) и Старой Кулатки (Ульяновская область). В сети продаются овощи, фрукты, бакалея, молочные товары, кондитерские изделия, детское питание, напитки, корма для домашних животных, бытовая химия. Проект предполагает максимально низкие цены.

По словам Дюннинга, новый формат близок природе бизнеса «Магнита». «Особенно если учитывать наличие у нас собственных производств продуктов», — добавил он. Концепция предполагает сжатый ассортимент и другой уровень сервиса. Например, большинство товаров на полках размещены прямо в коробках.

В ближайшее время «Магнит» планирует открыть еще три-четыре торговые точки «Моя цена» и проанализировать спрос на рынке. Компании предстоит оценить, сможет ли она снизить цены на товары собственного производства и будут ли их покупать потребители.

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