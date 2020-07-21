Жители поселка в Курской области обратились к президенту с помощью картошки

Жители поселка Кукуевка Курской области обратились к Владимиру Путину с помощью картошки. Они пропололи ее так, чтобы с воздуха на земле был виден призыв «В.В. Путин, помогите Кукуевке», сообщил телеграм-канал Readovka.

Помощь поселку требуется из‑за отсутствия в Кукуевке инфраструктуры: нет дорог и газа. Кроме того, с 2018 года прекратилась выдача разрешений на строительство, из‑за чего местные жители не могут достроить свои дома или зарегистрировать уже построенные.

При этом в поселке проданы уже 2000 участков и построены 550 домов. Часть жителей хотели бы прописаться в Кукуевке. Ранее они уже дважды записывали видеообращения президенту.