Мадонна рассказала о штрафе в миллион долларов за пропаганду ЛГБТ на концерте в Петербурге

Мадонна рассказала в твиттере о штрафе в миллион долларов, который был ей якобы предписан после выступления в Петербурге в 2012 году. На концерте певица высказалась в защиту ЛГБТ-сообщества, за это ее обвинили в пропаганде гомосексуальных отношений.

«Я произнесла эту речь на концерте в Петербурге 8 лет назад. Я была оштрафована властями на миллион долларов за поддержку гей-сообщества. Я никогда не платила», — написала Мадонна, прикрепив к посту видео с концерта.