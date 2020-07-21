Мадонна рассказала о штрафе в миллион долларов за пропаганду ЛГБТ на концерте в Петербурге

Мадонна рассказала в твиттере о штрафе в миллион долларов, который был ей якобы предписан после выступления в Петербурге в 2012 году. На концерте певица высказалась в защиту ЛГБТ-сообщества, за это ее обвинили в пропаганде гомосексуальных отношений.
«Я произнесла эту речь на концерте в Петербурге 8 лет назад. Я была оштрафована властями на миллион долларов за поддержку гей-сообщества. Я никогда не платила», — написала Мадонна, прикрепив к посту видео с концерта.
Иск в адрес певицы действительно поступил, но не от властей, а от участников движений «Народный собор» и «Профсоюз граждан России», которые требовали, чтобы Мадонна выплатила 333 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ и оскорбление чувств верующих. Однако суд не удовлетворил иск.
Мадонна не присутствовала на слушаниях и, вероятно, не знает о финальном решении суда, равно как и не знает о деталях обвинений в свой адрес.