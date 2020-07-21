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Госдума приняла закон о трехдневном голосовании, «Довод» отложили и другие новости дня 20:26 Дайджест
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Госдума приняла закон о трехдневном голосовании, «Довод» отложили и другие новости дня

Анастасия Цой
Сегодня в 20:26

В России за сутки выявили 5842 случая коронавируса. Второй день в стране регистрируют менее 6000 новых пациентов, за все время в стране зафиксировали более 783 тыс. заболевших. В то же время в Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от коронавируса.

На начальном этапе международные авиарейсы могут разрешить только из шести российских городов — Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Дата запуска международного сообщения пока не известна.

Госдума в третьем чтении приняла закон, который позволяет проводить голосование в течение трех дней на выборах и референдумах. Решение о сроках того или иного голосования будут принимать избиркомы.

Четверть вагонов московского метро оснастят системой распознавания лиц. На проект потратят 1,4 млрд рублей, деньги пойдут на закупку дополнительных видеокамер, умеющих различать и сортировать лица, и специализированного программного обеспечения.

Российское Министерство экономики предложило в качестве эксперимента отменить право на тайну переписки, тайну телефонных разговоров и врачебную тайну. По мнению ведомства, эти права человека мешают развитию искусственного интеллекта.

Из‑за глобального потепления белые медведи могут исчезнуть уже к 2100 году. «Белые медведи и так уже находятся на вершине мира; если весь лед растает, им некуда будет пойти», — считают ученые.

Экс-фанатка обвинила в приставаниях лидера «Пошлой Молли» Кирилла Бледного. По словам девушки, описываемые ею события случились несколько лет назад, когда ей было 17 лет.

Фильм Кристофера Нолана «Довод» не выйдет на экраны в августе, как планировалось ранее. Его премьера отложена на неопределенный срок. Председатель правления Warner Bros. намекнул, что даты релиза могут отличаться в разных странах.

Летний кинотеатр музея «Гараж» и кинотеатры Москино заработают с 1 августа. Первый откроется российскими премьерами фильмов «Дни» Цай Минляна и «Женщина, которая убежала» Хон Сан Су, а второй покажет ретроспективы Андрея Тарковского и Георгия Данелии. Подробные программы можно посмотреть здесь и здесь.

Приложение для поиска музыки Shazam назвало самые популярные песни у российских пользователей за первую половину 2020 года. Рейтинг возглавила песня «August» белорусской группы Intelligency.

Вышел клип на трек «Ego Death» рэпера Ty Dolla $ign. Песня была записана совместно с Канье Уэстом, FKA Twigs и Skrillex, а видео нарисовали 10 художников-аниматоров.

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