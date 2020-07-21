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Дизайн-завод «Флакон» запускает программу для детей и проведет серию тематических прогулок

Анастасия Цой
Сегодня в 21:04

Дизайн-завод «Флакон» запускает программу для детей «Флакон Кампус» и проведет серию тематических прогулок. Об этом «Афише Daily» рассказали создатели программы.

Участники проекта вместе с преподавателями-психологами, художниками, музыкантами и деятелями искусства изучат себя и городскую среду через игры, экскурсионные прогулки, исследовательские и художественные проекты. Например, в стрит-арт-прогулках с детьми будет работать художник Миша Most.

Программа направлена на психологическую адаптацию к окружающему пространству, развитие творческих и когнитивных навыков и на прокачку социального интеллекта. Дети будут исследовать городское пространство через стрит-арт, саундскейп, кино, техники печати и другие активности, также они научатся картографированию и прокладыванию маршрутов, разработают экскурсии и художественно изменят ландшафт города.

Можно купить билеты на однодневные или пятидневные прогулки. Первый вариант с упором на исследование территории, второй — на практики взаимодействия с городом и создание проекта.

Набор в группы уже открыт, первые однодневные прогулки пройдут 25 и 26 июля, пятидневные — 3 августа. Однодневные прогулки начинаются в 12.00 по субботам и воскресеньям, пятидневные — в 10.00 с понедельника по пятницу.

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