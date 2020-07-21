В твиттере набирает популярность тред о людях, снявшихся для фотостоков. Герои фотографий рассказывают о том, как их снимки используют в новостях, пишет Esquire. Многие из них жалеют, что снялись для фотостоков, ведь изображения часто появляются в публикациях, которые противоречат их убеждениям. Например, фото вегетарианки Дайаны Л.Джонс стало иллюстрацией для гастрономического гида о мясных блюдах.

Тред начал музыкант из США Джим Мертаф, который регулярно встречает свои снимки в странных сатирических новостях. На фотографиях Мертаф сидит за столом перед ноутбуком, но именно эти снимки почему‑то становятся иллюстрациями новостей о сексе и мужчинах-абьюзерах. «Если вы не хотите ребенка, то держите ноги сомкнутыми», — сказал мужчина, который мастурбирует по пять раз в день», «Мужчина, которого еще не признали серийным абьюзером, храбро осуждает мужчину, которого признали серийным абьюзером», «Идеальный союзник? Этот парень только что умер» — такие заголовки сопровождаются снимками Мертафа.

Примеры других пользователей твиттера, снявшихся для фотостоков, немногим лучше. Так, Миша Рябиков сетует, что стал олицетворением алкоголизма и всего, что связано с алкоголем.