перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании, «Довод» отложили и другие новости дня 20:26 Дайджест
Вышел трейлер фильма «The Book of Vision». Один из продюсеров картины — Терренс Малик 20:08
В твиттере набирает популярность тред о людях, снявшихся для фотостоков 19:49
В России предложили отменить право на тайну переписки и телефонных разговоров 18:26
Пресс-материалы Кинотеатры Москино возобновят работу 1 августа
Кинотеатры Москино возобновят работу 1 августа 17:40
Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году 17:12
В московском метро появится система распознавания лиц 16:45
Red Bull может закрыть все музыкальные проекты 16:35
С 1 августа начнет работать летний кинотеатр музея «Гараж» 15:58
dropbled/Instagram Экс-фанатка обвинила в приставаниях лидера «Пошлой Молли»
Экс-фанатка обвинила в приставаниях лидера «Пошлой Молли» 15:41
Грета Тунберг получила премию в миллион евро. Она пожертвует ее фондам по защите окружающей среды 15:14
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней 14:39
Бизнес призвал Беглова открыть торговые центры, «если он мужик». Губернатор поручил решить вопрос Обновлено в 13:39
Белые медведи могут исчезнуть к 2100 году из‑за глобального потепления 13:33
Ross Parmly/Unsplash Международные рейсы могут разрешить только из шести российских городов
Международные рейсы могут разрешить только из шести российских городов 11:51
В России вновь выявили менее 6000 новых случаев коронавируса за сутки 11:08
Илон Маск поднялся на пятую строчку богатейших людей мира 10:50
Костюм из «Космической одиссеи» ушел с молотка за 370 тыс. долларов 10:07
Канье Уэст заявил, что его новый альбом «Donda» выйдет 24 июля 9:21
CDC/Unsplash В Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от коронавируса
В Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от коронавируса 8:57
Отключить рекламу

Вышел трейлер фильма «The Book of Vision». Один из продюсеров картины — Терренс Малик

Анастасия Цой
Сегодня в 20:08

Вышел трейлер драмы «The Book of Vision», одним из продюсером которой выступил Терренс Малик («Тонкая красная линия», «Древо жизни», «Тайная жизнь»).

Сюжет картины разворачивается в прошлом и настоящем. В 18 веке прусский доктор Йохан Анмут не может определиться с тем, какие методы использовать в работе — рациональные и научные или анимистические (анимизм — представление о том, что у каждого живого существа и у каждой вещи есть душа). В итоге он пишет книгу, в которой соединяет эти методы. В современном мире доктор по имени Ева оставляет карьеру, чтобы углубиться в изучение истории медицины. Она находит старинную рукопись Анмута.

Режиссер фильм, который откроет Венецианскую международную неделю критики, — Карло Хинтерманн. Для него это дебют в игровом кино.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
«Live & Drive»: «Нейромонах Феофан», Anacondaz
Парковка с «древнерусским» драм-н-бейсом и юмористическим рэп-роком
драма
1917
Снятая одним планом военная драма Сэма Мендеса
фотография
Сергей Пономарев: Москва. Великая пустота
Снимки карантинной Москвы от лауреата Пулитцеровской премии
поп
Zero People (онлайн-трансляция)
Поэтичные фортепианные баллады от лидера «Animal ДжаZ»
триллер
Иллюзия обмана
Банда магов грабит банки
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним

Другие материалы по темам

Люди
Терренс Малик
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить