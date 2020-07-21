Вышел трейлер драмы «The Book of Vision», одним из продюсером которой выступил Терренс Малик («Тонкая красная линия», «Древо жизни», «Тайная жизнь»).

Сюжет картины разворачивается в прошлом и настоящем. В 18 веке прусский доктор Йохан Анмут не может определиться с тем, какие методы использовать в работе — рациональные и научные или анимистические (анимизм — представление о том, что у каждого живого существа и у каждой вещи есть душа). В итоге он пишет книгу, в которой соединяет эти методы. В современном мире доктор по имени Ева оставляет карьеру, чтобы углубиться в изучение истории медицины. Она находит старинную рукопись Анмута.

Режиссер фильм, который откроет Венецианскую международную неделю критики, — Карло Хинтерманн. Для него это дебют в игровом кино.