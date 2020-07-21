Red Bull может закрыть все музыкальные проекты

Red Bull решила сократить свое участие в индустрий развлечений — компания закроет и продаст принадлежащие ей музыкальные студии, а также отменит все музыкальные мероприятия. Об этом пишет Music Buisness World со ссылкой на источники.

«Red Bull решил сфокусироваться на культурных и маркетинговых программах, которые оказывают наибольшее влияние», — сказал представитель компании. Речь идет о Red Bull BC One, Red Bull Dance Your Style и Red Bull Batalla de los Gallos. Многие другие программы будут закрыты, лейбл Red Bull Records продолжит работу.

Если верить The Wall Street Journal, компания решила отменить часть своих проектов из‑за движения «Black Lives Matter». Дело в том, что в феврале 2020 года на одном из форумов компания показала слайд, который многим показался расистким. На нем была изображена карта с различными стереотипными высказываниями вроде «Бомбы отправляются сюда» на месте Ближнего Востока. После этого Red Bull заявил, что отвергает «расизм в любой форме» и будет так делать всегда.

В прошлом году компания уже закрыла Red Bull Music Academy и Red Bull Radio. На данный момент производителю энергетических напитков принадлежат 11 студий по всему миру: в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне, Париже, Берлине, Амстердаме, Окленде, Кейптауне, Токио и Сан-Паулу.