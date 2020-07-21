перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В московском метро появится система распознавания лиц 16:45
Red Bull может закрыть все музыкальные проекты 16:35
С 1 августа начнет работать летний кинотеатр музея «Гараж» 15:58
dropbled/Instagram Экс-фанатка обвинила в приставаниях лидера «Пошлой Молли»
Экс-фанатка обвинила в приставаниях лидера «Пошлой Молли» 15:41
Грета Тунберг получила премию в миллион евро. Она пожертвует ее фондам по защите окружающей среды 15:14
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней 14:39
Бизнес призвал Беглова открыть торговые центры, «если он мужик». Губернатор поручил решить вопрос Обновлено в 13:39
Белые медведи могут исчезнуть к 2100 году из‑за глобального потепления 13:33
Ross Parmly/Unsplash Международные рейсы могут разрешить только из шести российских городов
Международные рейсы могут разрешить только из шести российских городов 11:51
В России вновь выявили менее 6000 новых случаев коронавируса за сутки 11:08
Илон Маск поднялся на пятую строчку богатейших людей мира 10:50
Костюм из «Космической одиссеи» ушел с молотка за 370 тыс. долларов 10:07
Канье Уэст заявил, что его новый альбом «Donda» выйдет 24 июля 9:21
CDC/Unsplash В Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от коронавируса
В Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от коронавируса 8:57
Выход фильма Кристофера Нолана «Довод» отложен на неопределенный срок 4:01
В Великобритании растут продажи аудиокассет 3:21
Роскомнадзор потребовал, чтобы «Такие дела» удалили статью о епископе Череповецком Флавиане 2:52
Отель Radisson пригрозил гостю делом о распространении порнографии из‑за фото в белье в инстаграме 2:12
В сети появился клип Ty Dolla $ign, Канье Уэста, FKA Twigs и Skrillex «Ego Death» 1:11
Gorillaz и ScHoolboy Q выпустили сингл «Pac-Man» Вчера в 23:42
Отключить рекламу

В московском метро появится система распознавания лиц

Анастасия Цой
Сегодня в 16:45

Четверть (1500) вагонов московского метро оснастят системой распознавания лиц. Об этом сообщает «Би-би-си».

На систему будет потрачено 1,4 млрд рублей, следует из тендера, объявленного 9 июля. На эти деньги закупят дополнительные видеокамеры, умеющие различать и сортировать лица, и специализированное программное обеспечение.

«Би-би-си» пишет, что тендер выиграла компания, связанная с главой департамента транспорта Москвы Максимом Ликсутовым.

С 2012 года в Москве развернута система «Умный город», которая позволяет властям следить за передвижением москвичей. Система использует данные с камер видеонаблюдения на подъездах домов и в общественных местах, данные сотовых операторов, такси и каршеринга, а также точек бесплатного вайфая, в том числе в московском метро.

В мэрии города заявляли, что используют данные только для улучшения качества городских услуг. При этом во время пандемии власти с помощью системы следили за людьми, находящимися в самоизоляции.

В прошлом октябре стало известно, что все камеры наблюдения в Москве (их более 160 тыс.) оснастят системой распознавания лиц. В ноябре принадлежащее столичным властям АО «Электронная Москва» объявило конкурс на поставку оборудования для системы видеоаналитики на сумму в 1,2 млрд рублей. В январе «Коммерсант» нашел на сайте госзакупок еще один контракт на оборудование для улучшения системы распознавания лиц, его цена ― 1,9 млрд рублей.

Против системы распознавания лиц выступают многие активисты и жители города: в прошлом году москвичка Алена Попова требовала признать незаконным применение этой технологии в городской системе наблюдения. По ее словам, данные системы использовали при вынесении ей штрафа за пикет у Госдумы. Ее иск был отклонен.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
«Live & Drive»: «Нейромонах Феофан», Anacondaz
Парковка с «древнерусским» драм-н-бейсом и юмористическим рэп-роком
драма
1917
Снятая одним планом военная драма Сэма Мендеса
фотография
Сергей Пономарев: Москва. Великая пустота
Снимки карантинной Москвы от лауреата Пулитцеровской премии
поп
Zero People (онлайн-трансляция)
Поэтичные фортепианные баллады от лидера «Animal ДжаZ»
триллер
Иллюзия обмана
Банда магов грабит банки
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить