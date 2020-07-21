В московском метро появится система распознавания лиц

Четверть (1500) вагонов московского метро оснастят системой распознавания лиц. Об этом сообщает «Би-би-си».

На систему будет потрачено 1,4 млрд рублей, следует из тендера, объявленного 9 июля. На эти деньги закупят дополнительные видеокамеры, умеющие различать и сортировать лица, и специализированное программное обеспечение.

«Би-би-си» пишет, что тендер выиграла компания, связанная с главой департамента транспорта Москвы Максимом Ликсутовым.

С 2012 года в Москве развернута система «Умный город», которая позволяет властям следить за передвижением москвичей. Система использует данные с камер видеонаблюдения на подъездах домов и в общественных местах, данные сотовых операторов, такси и каршеринга, а также точек бесплатного вайфая, в том числе в московском метро.

В мэрии города заявляли, что используют данные только для улучшения качества городских услуг. При этом во время пандемии власти с помощью системы следили за людьми, находящимися в самоизоляции.

В прошлом октябре стало известно, что все камеры наблюдения в Москве (их более 160 тыс.) оснастят системой распознавания лиц. В ноябре принадлежащее столичным властям АО «Электронная Москва» объявило конкурс на поставку оборудования для системы видеоаналитики на сумму в 1,2 млрд рублей. В январе «Коммерсант» нашел на сайте госзакупок еще один контракт на оборудование для улучшения системы распознавания лиц, его цена ― 1,9 млрд рублей.

Против системы распознавания лиц выступают многие активисты и жители города: в прошлом году москвичка Алена Попова требовала признать незаконным применение этой технологии в городской системе наблюдения. По ее словам, данные системы использовали при вынесении ей штрафа за пикет у Госдумы. Ее иск был отклонен.