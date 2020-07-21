Грета Тунберг получила премию в миллион евро. Она пожертвует ее фондам по защите окружающей среды

Экоактивистка Грета Тунберг получила португальскую премию имени Гюльбенкяна в области прав человека. Об этом пишет The Guardian.
Жюри отметило, что девушка получила награду в миллион евро за то, что «смогла мотивировать молодое поколение на борьбу с климатическими изменениями».
Тунберг сообщила в социальных сетях, что переведет все деньги в фонды, которые занимаются защитой окружающей среды и не только. Например, в организацию Stop Ecocide, чтобы помочь признать экоцид международным преступлением, и в фонд SOS Amazonia, который помогает населению Амазонии справиться с последствиями пандемии коронавируса.
В мае активистка пожертвовала 100 тыс. долларов ЮНИСЕФ (это детский фонд ООН) на борьбу с коронавирусом. До этого она рассказала, что, возможно, вместе с отцом переболела COVID-19. У них были симптомы, характерные для заболевания, однако они не проходили тестирование, так как в Швеции анализы берут только у тех, кто нуждается в госпитализации. Тунберг находилась в самоизоляции и призывала всех оставаться дома.