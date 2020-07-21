Белые медведи могут исчезнуть к 2100 году из‑за глобального потепления

Из‑за глобального потепления белые медведи могут исчезнуть уже к 2100 году. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на исследование канадских и американских ученых, опубликованное в Nature Climate Change.

По мнению авторов работы, вид уже достиг предела своих возможностей выживания в нынешних условиях. «Белые медведи и так уже находятся на вершине мира; если весь лед растает, им некуда будет пойти», — заявил доктор Университета Торонто Питер Мойнар.

Из‑за того, что лед ломается, полярные медведи зачастую вынуждены проплывать на льдинах огромные расстояния. При этом охота на тюленей становится затруднительной, из‑за чего взрослые особи не способны прокормить своих детенышей.

Изменение климата вредит не только белым медведям, но и многим другим видам животных. Из‑за него крылья соловьев стали меньше, и судьба вида оказалась под угрозой, а шмели стали хуже приспосабливаться к новым территориям, что привело к их массовому вымиранию сразу на нескольких континентах.