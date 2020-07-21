В России вновь выявили менее 6000 новых случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 5842 случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Второй день в стране фиксируется менее 6000 новых пациентов, накануне их было 5940.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, ХМАО, Свердловской и Нижегородской областях, Петербурге, Алтайском крае, Иркутской области, ЯНАО, Мурманской и Московской областях.
За сутки выздоровели 8782 человека, за все время — 562 384. Умерли за сутки 153 человека, за весь период — 12 580. Всего в стране зафиксировано 783 328 заболевших, из которых 562 384 уже выздоровели.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 14,7 млн человек. Более 8,2 млн из них выздоровели, свыше 609 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (3,8 млн), на втором — Бразилия (2,1 млн), на третьем — Индия (1,1 млн).