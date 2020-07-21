В России вновь выявили менее 6000 новых случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 5842 случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Второй день в стране фиксируется менее 6000 новых пациентов, накануне их было 5940.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, ХМАО, Свердловской и Нижегородской областях, Петербурге, Алтайском крае, Иркутской области, ЯНАО, Мурманской и Московской областях.