Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на пятую строчку богатейших людей мира по версии Forbes. По оценке издания, состояние предпринимателя оценивается в 74,2 млрд долларов.

Выше Маска в списке находятся глава Facebook Марк Цукерберг (90,3 млрд долларов), основатель Microsoft Билл Гейтс (113,4 млрд долларов), президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (114,3 млрд долларов) и глава Amazon Джефф Безос (189 мдрд долларов).

В марте Маск занимал лишь 31-е место в рейтинге миллиардеров Forbes, а в середине июля он впервые попал в первую десятку списка. Состояние предпринимателя увеличилось в основном за счет роста акций Tesla на бирже, которые за год подорожали почти в шесть раз.