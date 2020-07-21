Костюм из «Космической Одиссеи» ушел с молотка за 295 тыс. фунтов

На аукционе памятных вещей из Голливуда был продан костюм, который носил актер Кир Дулли, сыгравший Дейва Боумена в «Космической Одиссее 2001 года» Стэнли Кубрика, пишет The Hollywood Reporter. Цена костюма составила 295 тыс. фунтов (26,5 млн рублей).
На аукционе, который прошел в ночь с пятницы на субботу, было представлено около 900 лотов, которые так или иначе связаны с Голливудом. Самой дорогой проданной вещью стал как раз костюм из культового фильма Кубрика.
Помимо костюма был продан плащ Супермена, который носил Кристофер Рив, его стоимость составила почти 88 тыс. фунтов (8 млн рублей). Также с молотка ушли трубка, которую курил Бильбо Беггинс во «Властелине Колец» и машина из сериала 80-х «Рыцарь Дорог», подписанная Дэвидом Хассельхоффом, главной звездой сериала.
«Космическая Одиссея 2001 года» вышла в 1968 году, но признание критиков и зрителей получила не сразу (картина даже не была номинирована на «Оскар» за лучший фильм). Лишь со временем произведение стало культовым и одним из самых узнаваемых в истории кинематографа. В 2018-м, к 50-летию картины, «Афиша Daily» нашла 12 неочевидных фактов о ней.