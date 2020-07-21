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Костюм из «Космической Одиссеи» ушел с молотка за 295 тыс. фунтов

Семён Гудошников
Сегодня в 10:07

На аукционе памятных вещей из Голливуда был продан костюм, который носил актер Кир Дулли, сыгравший Дейва Боумена в «Космической Одиссее 2001 года» Стэнли Кубрика, пишет The Hollywood Reporter. Цена костюма составила 295 тыс. фунтов (26,5 млн рублей).

На аукционе, который прошел в ночь с пятницы на субботу, было представлено около 900 лотов, которые так или иначе связаны с Голливудом. Самой дорогой проданной вещью стал как раз костюм из культового фильма Кубрика.

© Julien's Auctions

Помимо костюма был продан плащ Супермена, который носил Кристофер Рив, его стоимость составила почти 88 тыс. фунтов (8 млн рублей). Также с молотка ушли трубка, которую курил Бильбо Беггинс во «Властелине Колец» и машина из сериала 80-х «Рыцарь Дорог», подписанная Дэвидом Хассельхоффом, главной звездой сериала.

«Космическая Одиссея 2001 года» вышла в 1968 году, но признание критиков и зрителей получила не сразу (картина даже не была номинирована на «Оскар» за лучший фильм). Лишь со временем произведение стало культовым и одним из самых узнаваемых в истории кинематографа. В 2018-м, к 50-летию картины, «Афиша Daily» нашла 12 неочевидных фактов о ней.

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