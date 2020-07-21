Выход фильма Кристофера Нолана «Довод» отложен на неопределенный срок

Фильм Кристофера Нолана «Довод» не выйдет на экраны в августе, как предполагалось ранее. Его выпуск отложен на неопределенный срок, пишет Variety.

Кинокомпания Warner Bros. удалила информацию о релизе «Довода» из своего календаря. Выход фильма откладывался уже дважды. Изначально премьера картины была назначена на 17 июля, а последняя анонсированная дата — 12 августа.