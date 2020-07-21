Выход фильма Кристофера Нолана «Довод» отложен на неопределенный срок

Фильм Кристофера Нолана «Довод» не выйдет на экраны в августе, как предполагалось ранее. Его выпуск отложен на неопределенный срок, пишет Variety.
Кинокомпания Warner Bros. удалила информацию о релизе «Довода» из своего календаря. Выход фильма откладывался уже дважды. Изначально премьера картины была назначена на 17 июля, а последняя анонсированная дата — 12 августа.
Председатель правления Warner Bros. намекнул, что студия может отказаться от планов одновременной премьеры во всех странах и выпустить «Довод» в разные даты на разных рынках.
«Мы не рассматриваем «Довод» как традиционный глобальный релиз, и наши предстоящие маркетинговые и дистрибьюторские планы будут отражать это», — сказал он.
«Довод» — это фантастический триллер, сценарий которого написал Кристофер Нолан. По сюжету, мужчина спасает мир от новой мировой войны. В главных ролях — Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики, Кеннет Брана и Аарон Тейлор-Джонсон.