В Великобритании растут продажи аудиокассет

В Великобритании за первую половину 2020 года продали 65 тыс. аудиокассет, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает CoS.

Среди самых популярных записей на кассетах в Великобритании — альбом 5 Seconds of Summer «Сalm», «Chromatica» Леди Гаги, пластинка The 1975 «Notes on a conditional form», «Rare» Селены Гомес и «Future Nostalgia» Дуа Липы. Кроме того, в топ-20 бестселлеров также попали записи Оззи Осборна, The Strokes, Tape Impala и Гарри Стайлза.

Продажи кассет растут также в США, где за последние годы рынок вырос на целых 35% и только в 2018 году было продано более 219 тыс. кассет. При этом, как отмечает CoS, качество звука на аудиокассетах не самое лучшее и уступает другим физическим носителям.