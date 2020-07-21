Роскомнадзор потребовал, чтобы «Такие дела» удалили статью о епископе Череповецком Флавиане

Роскомнадзор потребовал, чтобы редакция «Таких дел» удалила статью «Алчность и страсть в Череповецкой епархии», в которой рассказывалось о церковной карьере епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана. Об этом рассказали сами «Такие дела».

По сообщению издания, Роскомнадзор усмотрел в статье «информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств», а также «сведения, направленные на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств».

Издание утверждает, что в тексте упоминался наркотик кокаин, но способов приобретения и употребления этого запрещенного вещества в материале описано не было. В статье рассказывалось об обстоятельствах, приведших к фактической отставке епископа: конфликте с популярными клириками и людьми из его «саратовской» команды.