Отель Radisson пригрозил гостю делом о распространении порнографии из‑за фото в белье в инстаграме

Отель Radisson Blu Belorusskaya пригрозил своему гостю Дмитрию Денисову делом о распространении порнографии из‑за отказа удалить отметку о геолокации из публикации в инстаграм, пишет The Village.

По данным издания, москвич решил провести период самоизоляции в гостинице, куда заселился в марте. Мужчина рассказывал о жизни в отеле на своей странице в инстаграме. В одном из постов Денисов выложил свои фото в плавках. Представители Radisson потребовали удалить из публикации геолокацию, так как снимки якобы дискредитируют компанию.

Молодой человек разместил в соцсети скриншоты переписки с представителями отеля. Они утверждали, что съемка была не согласована с руководством гостиницы, а публикация не соответствует «философии бренда». Денисову также заявили, что «подобные фотографии могут стать предметом разбирательства со стороны правоохранительных органов из‑за продвижения материалов с элементами порнографии».

По словам Денисова, после этой переписки отель заблокировал его в инстаграме. Чтобы прояснить ситуацию, мужчина сам связался с представителями Radisson. В разговоре ему дали понять, что отелю стыдно за такого гостя. Следом за этим Денисов обвинил Radisson в дискриминации.

«У меня есть фотографии их отелей Hilton, Hyatt, но ни один из них не позволял оказывать на меня психологическое давление посредством угроз в соцсетях. Сегодня Radisson посчитал для себя позорным фото мужчины в номере в плавках, а завтра им не понравится девушка с формами — и они затравят и ее, а послезавтра они откажут в заселении темнокожему или представителю ЛГБТ-сообщества. Где есть одна дискриминация, легко появится другая», — прокомментировал он.

После размещения поста с Денисовым вновь связались. Директор отдела продаж допустила, что ее помощники не вполне корректно общались с гостем, выполняя задание «почистить локацию отеля». На следующий день другая сотрудница предложила Денисову закрыть комментарии к посту или вовсе удалить публикацию.

В пресс-службе Radisson признали, что в отеле можно фотографироваться в личных целях, а согласовывать необходимо только коммерческие и профессиональные съемки. Также там сообщили, что извинились перед гостем и провели повторное обучение персонала, чтобы убедиться, что подобная ситуация больше не повторится.

После выхода материала The Village выяснилось, что Денисов в действительности имеет отношение к порноиндустрии. У молодого человека есть канал на Pornhub, где опубликовано в том числе и видео из отеля Radisson. Однако он утверждает, что этот факт «не имеет отношения к данной ситуации» и претензии компании связаны именно с фото, а не с участием мужчины в порно.