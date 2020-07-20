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Gorillaz и ScHoolboy Q выпустили сингл «PAC-MAN»

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:42

В сети появился клип на новую песню британской группы Gorillaz. В ее записи принял участие рэпер ScHoolboy Q.

Трек «PAC-MAN» стал пятым синглом с грядущего альбома Gorillaz «Song Machine», который группа анонсировала в январе. В наполовину анимационном клипе фронтмен Gorillaz играет в популярную игру «PAC-MAN», давшую название песне.

В 2017 году Gorillaz выпустили первый за семь лет альбом — «Humanz», записанный при участии Pusha T, Винса Стейплса, Дэнни Брауна и многих других музыкантов. Спустя год вышел «The Now Now», куда попали в том числе совместные записи со Снуп Доггом, Джейми Принсиплом и Джорджем Бенсоном.

В декабре в сети в открытом доступе появился документальный фильм «Gorillaz: Долой фальшивых идолов» о работе Деймона Албарна и Джейми Хьюлетта — реальных участников британской виртуальной группы Gorillaz — и их продюсеров. Фильм рассказывает историю самой группы и о событиях тура в поддержку альбомов «Humanz» и «The Now Now». 16 декабря он вышел в прокат по всему миру — но только на один день (в список избранных кинотеатров попали и три московских).

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