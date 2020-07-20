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Трансгендерную активистку арестовали на 14 дней за одиночный пикет против поправок в Семейный кодекс

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:06

Тверской суд Москвы арестовал трансгендерную активистку Полину Симоненко на 14 суток из‑за участия в одиночных пикетах против поправок в Семейный кодекс. Об этом сообщил «ОВД-инфо».

Симоненко признали виновной в повторном нарушении правил проведения акций. Как сообщил адвокат девушки Константин Бойков, она будет отбывать срок в мужском спецприемнике, поскольку не успела сменить документы.

Во время судебного заседания, по словам очевидицы Марии Милишевич, полицейские ударили Симоненко по носу, когда та вышла во время перерыва из зала. Ее защитнику порвали пиджак.

Симоненко задержали два дня назад во время одиночных пикетов против поправок в Семейный кодекс, которые на прошлой неделе предложила сенатор Елена Мизулина. Акция протеста проходила у здания Госдумы на Охотном ряду.

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