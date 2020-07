Супергруппа Gone Is Gone выпустила новый сингл и клип на него

Хард-рок группа Gone Is Gone выпустила новый сингл под названием «Everything Is Wonderfall» с вокалом басиста группы Троя Сандерса. Посмотреть клип на песню можно на ютьюб-канале музыкальной компании Clouds Hill Group.

Группа выпустила предыдущий сингл под названием «No One Ever Walked On Water» в декабре 2019 года, спустя почти 3 года после релиза их последнего мини-альбома.

Gone Is Gone состоит из басиста группы Mastodon Троя Сандерса, барабанщика At the Drive-In Тони Хаджара, гитариста группы Queens of the Stone Age Троя Ван Левена, и мульти-инструменталиста Майка Зарина. Группа была сформирована в 2016 году, после чего выпустила два мини-альбома — одноименный в 2016 году и «Echolocation» в 2017-м.