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Диджей The Black Madonna сменила название из‑за обвинений в культурной апроприации

Семён Гудошников
Сегодня в 22:04

Электронный музыкант и диджей Мария Стэмпер, известная под псевдонимом The Black Madonna (Черная Мадонна), сменила свое сценическое имя, сообщает Pitchfork. Теперь ее проект называется The Blessed Madonna (Благословенная Мадонна), а на такие кардинальные изменения пришлось пойти из‑за петиции на Change.org, которую подписало больше 1000 человек.

«Мое сценическое имя было причиной неоднозначности, замешательства, боли и ярости, которые отвлекают от вещей, гораздо более важных, чем какое‑либо слово в этом названии», — прокомментировала свое решение Стэмпер.

Как отмечает продюсер Стэмпер, основатель лейбла Black Catalogue Монти Люк, именно он повлиял на решение артистки. По его мнению, использование прошлого названия является культурной апроприацией.

«Черная Мадонна» — это важный для католического христианства символ, относящийся к иконе Девы Марии и младенца-Иисуса, которые изображены с помощью черного или темно-коричневого оттенка. Особенное значение «Черная Мадонна» имеет для темнокожих феминисток, которые использовали ее в качестве символа в течение 50 лет.

The Black (теперь уже Blessed) Madonna начала свою карьеру в 2015, став известной благодаря манифесту, в котором она выступала против статуса-кво на танцполе для какой‑либо группы лиц. В 2017 году она приезжала на фестиваль Present Perfect в Петербург. В преддверии этого «Афише Daily» удалось взять интервью у артистки.

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