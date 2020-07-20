Российские кинотеатры совместно с дистрибьюторами запускают акцию #идемвкино

Кинотеатры, дистрибуционные компании, ведущие продюсеры и телеканалы объединились для запуска масштабной кампании #идемвкино, сообщается в пресс-релизе проекта. Акция в поддержку кинобизнеса пройдет в преддверии открытия кинотеатров 1 августа, ее цель — вернуть зрителей в кинотеатры.

Участники акции организуют флешмобы, снимут специальные видеоролики и запустят платформу о стандартах безопасности идемвкино.рф. К кампании присоединятся звезды кинобизнеса: Ирина Горбачева, Александр Петров, Рената Литвинова, «Квартет И» и многие другие.

В рамках проекта зрителей ждут новинки кино и ретроспективы, самые значимые картины последних лет, театральные и фестивальные показы. Также готовятся локальные спецпредложения от кинотеатров.

Это первая совместная федеральная акция киноиндустрии России. Кинотеатры были закрыты на карантин в течение 5 месяцев. О том, как индустрия готовится вернуться к оффлайн-прокату, можно прочитать здесь.