Закрылся один из самых известных журналов о музыке Q Magazine

Британский ежемесячный журнал о музыке Q Magazine закрылся, пишет Pitchfork.

Владелец издания компания Bauer Media пыталась продать журнал в ходе реструктуризации, связанной с пандемией коронавируса. Но покупателя найти не удалось. В связи с этим было принято решение закрыть Q Magazine, который писал о рок-, поп- и альтернативной музыке с 1986 года — в течение 34 лет.

Главный редактор Q Magazine Тэд Кесслер называет закрытие журнала «неизбежностью, которую никто не мог предсказать еще в марте». Он отмечает, что прибегал к различным способам выживания на «чрезвычайно сложном рынке печати» с тех пор, как стал главредом в 2017 году. Но ситуация, сложившаяся из‑за COVID-19, оказалась непреодолимой.

В последнем выпуске издания собраны интервью с такими звездами музыкальной сцены как Дэвид Боуи, Джони Митчелл и Принс. «Надеемся, эти последние выпуски вдохновят кого‑то заполнить огромную Q-образную дыру новым начинанием», — написал Кесслер.