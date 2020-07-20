Премьеру «Сокола и Зимнего Солдата» для Disney+ перенесли

Премьера сериала «Сокол и Зимний Солдат» от Marvel перенесена на неизвестный срок, сообщает TV Line.

Шоу должно было выйти на Disney+ в августе. Однако оно отсутствует в расписании на этот месяц на официальном сайте стриминговой платформы.

Скорее всего, это связано с проблемами при создании фильма: сначала съемочной группе пришлось отменить запланированные съемки в Пуэрто-Рико из‑за случившихся там двух землетрясений, затем в марте команда была вынуждена раньше времени покинуть Прагу из‑за коронавируса и вернуться в Атланту.

Сериал будет сфокусирован на персонажах Сокола, сыгранного Энтони Маки, и Зимнего Солдата, роль которого исполнил Себастьян Стэн. Помимо данного проекта Marvel планирует выпустить еще несколько сериалов для Disney+, в том числе «Ванда/Вижн» и «Локи», съемки которых также остановили в марте из‑за пандемии COVID-19.