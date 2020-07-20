Создатель «Дэдпула»: третьей части франшизы может не быть

Создатель «Дэдпула» Роб Лайфилд заявил, что третьего фильма франшизы может не быть, сообщает Collider.

«Я люблю Райана [Рейнольдса], Джоша [Бролина], Зази [Битс], Дэвида [Литча], Тима Миллера. Всех их. Их работа была фантастической, эти фильмы должны выдержать проверку временем. Но вы сами знаете, что в мире, в котором мы живем, нет никаких гарантий. И нужно много для создания фильма. И после карантина это странно», — говорит Лайфилд.

Автор комиксов также поделился, что может выйти спин-офф про персонажа Кейбла, сыгранного Джошем Бролином. Он отмечает, что в мире комиксов этот персонаж даже популярнее Дэдпула — он принимал участие в 520 выпусках, в то время, как Дэдпул в 330.

«Дэдпул 2» вышел в 2018 году, был тепло встречен зрителями и критиками, а его кассовые сборы в мире превысили отметку в 700 млн долларов. Однако в тот же год Disney выкупил Fox, и с тех пор судьба триквела находится в подвешенном состоянии из‑за ориентирования компании Disney на семейную аудиторию (оба «Дэдпула» выходили с жестким рейтингом «R»).