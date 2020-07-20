На Netflix подали в суд из‑за названия «Король тигров»

Hollywood Weekly Magazine подал в суд на Netflix, CBS Studios, Paramount и Imagine Television из‑за фильма «Король тигров». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Сериал о владельце зоопарка Джо Экзотике вышел на Netflix в марте 2020 года, однако, как утверждает Hollywood Weekly Magazine, он уже несколько лет владеет торговой маркой Tiger King («Король тигров»).

Издание заявило, что придумало использовать псевдоним Король Тигров в отношении Джо Экзотика в 2013 году. The Hollywood Reporter, однако, отмечает, что журнал до 2 июля не подавал заявку на торговую марку «Король тигров».

Кроме того, Hollywood Weekly Magazine заявил, что связь с сериалом Netflix наносит ущерб его репутации, а также выразил недовольство тем, что его статья была показана в одном из эпизодов. По утверждению HWM, рекламодатели хотели разорвать с ними отношения из‑за очевидной связи с «безвкусной телевизионной программой».

Сериал «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» вышел на Netflix в конце марта и к настоящему моменту стал одним из самых просматриваемых за всю историю стримингового сервиса.

Главный герой документалки — реднек, гомосексуал и владелец зоопарка в Оклахоме. Он сменил четырех мужей, баллотировался в президенты США и губернаторы штата. Экзотик долгие годы боролся с активисткой Кэрол Баскин, которая хотела положить конец его тигриному бизнесу. Джо в ответ мстил ей всеми возможными способами: слал угрозы и даже решил организовать ее убийство (неудачно), за что получил 22 года тюрьмы, которые и отбывает до сих пор.

Экзотик, помимо прочего, запомнился своим необычным стилем ─ «Афиша Daily» писала, как одеться в стиле эксцентричного Джо.