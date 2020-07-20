Первые показы спектаклей «Золотой маски» пройдут в конце июля

XXVI фестиваль «Золотая маска» возвращается к работе. В конце июля — начале августа пройдут первые спектакли. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе мероприятия.

Афиша фестиваля и информация о покупке билетов появятся на официальном сайте через две недели. Постановки, показ которых невозможен на сценах Москвы, члены жюри посмотрят в родных театрах.

Помимо этого, дирекция «Золотой маски» работает над возобновлением региональной программы в городах России: первые гастроли пройдут в Благовещенске с 1 по 17 сентября. Дирекция также надеется, что осенью получится провести традиционные зарубежные проекты в Турции и странах Балтии. Торжественная церемония награждения намечена на 30 октября.

«Театры наиболее уязвимы в этой ситуации, в том числе и потому, что основа театрального искусства — живой процесс, уникальное взаимодействие со зрительным залом. Поэтому так важно сейчас, когда карантинные меры снимаются, осторожно, с соблюдением всех необходимых ограничений, но всё же возвращаться к работе», — говорит Мария Ревякина, генеральный директор фестиваля. По ее словам, афиша уже составляется, ведутся активные переговоры с площадками и партнерами.

Работа экспертных советов Национальной театральной премии продолжалась в течение всего карантина, поэтому номинанты на следующий фестиваль будут представлены уже в конце осени.

«Золотая маска» — это одновременно и российская национальная премия, и фестиваль. Она проходит ежегодно с 1995 года при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Москвы. В связи с распространением коронавируса и последовавшим за ним запретом массовых мероприятий, театральный фестиваль был вынужден остановить свою работу.

В прошлом году в конкурсе «Золотой маски» участвовали 84 спектакля со всей страны. «Афиша Daily» изучила статистику и составила коллективный портрет номинантов, чтобы узнать, кто все эти люди, каково пропорциональное соотношение мужчин и женщин, юношей и стариков, откуда они и что у них получается.