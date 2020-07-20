Награждение победителей Big Picture Awards​ пройдет 26 июля

26 июля в прямом эфире онлайн-фестиваля Big Picture пройдет церемония награждения победителей первой ежегодной премии Big Picture Awards. Она стартует в 18.00 по московскому времени, а кульминацией мероприятия станет вручение Гран-при фестиваля.
Для участия в конкурсе было подано свыше 400 работ. Как отмечают представители фестиваля, в данный момент призеров и победителей отбирает жюри.
Председателем жюри выступит обладатель премии «Оскар» за лучший игровой короткометражный фильм Йохим Бах. Также в жюри вошли номинант премии «Грэмми» Оскар Ромагоса, режиссерка Фемке Хурдеман, кинопродюсер и управляющий партнер Stereotactic Павел Карыхалин, арт-директор Friends Moscow Дмитрий Масейкин, сооснователь Talent Agency Blacklist Management Юлия Петрова, сооснователь Zebra Hero Артем Царегородцев, директор телеканала «ТНТ4» Гавр Гордеев, режиссер, сценарист и продюсер Нигина Сайфуллаева, генеральный директор продюсерской компании Direct Борис Анисонян и автор рассказов про видеоиндустрию Алеся Казанцева.
День церемонии будет разделен на два этапа: образовательную часть, во время которой пройдут прямые включения с представителями киноиндустрии, и награждение победителей. Зрители фестиваля, помимо выступающих членов жюри, Баха и Ромагосы, увидят режиссера роликов для Diesel и Amazon Али Али, креативного директора Territory Studio Марти Романчеса, а также секретного гостя от британской студии VFX. В перерыве между образовательной частью и церемонией будут транслироваться все видеоработы, попавшие в шортлист.
Партнерами фестиваля выступили креативное агентство Possible Group, продакшен-агентство Hype Production и музыкальное агентство Fancy State.
Прямые эфиры будут доступны в группе фестиваля в фейсбуке, а также на сайте «Афиши». Зарегистрироваться на фестиваль можно здесь.