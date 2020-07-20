Награждение победителей Big Picture Awards​ пройдет 26 июля

26 июля в прямом эфире онлайн-фестиваля Big Picture​ пройдет церемония награждения победителей первой ежегодной премии ​Big Picture Awards​. Она стартует в 18.00 по московскому времени, а кульминацией мероприятия станет вручение Гран-при фестиваля.

Для участия в конкурсе было подано свыше 400 работ. Как отмечают представители фестиваля, в данный момент призеров и победителей отбирает жюри.