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Google выпустил дудл, посвященный Татьяне Лиозновой, снявшей «Семнадцать мгновений весны»

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:31

Российская стартовая страница Google вышла с дудлом, посвященным народной артистке СССР Татьяне Лиозновой, снявшей сериал «Семнадцать мгновений весны», фильмы «Три тополя на Плющихе» и «Карнавал».

Дудл, на котором изображено лицо Лиозновой и кинокамера, создала московская художница Света Муллари, уточняют представители компании. Вдохновение она почерпнула из документальных фото и видео той эпохи, а основой стиля дудла стали советские плакаты.

«Татьяна Лиознова сумела пробиться в сферу киноискусства и стать одним из самых крупных режиссеров середины XX века. Я думаю, что она является отличным примером для подражания для молодых девушек, которые хотят посвятить себя любому виду искусства», — рассказала Муллари.

Дудл на стартовой странице Google
Дудл на стартовой странице Google
© google.ru

Татьяна Лиознова родилась в Москве в 1924 году и после окончания школы поступила в Московский авиационный институт, а через семестр покинула его и поступила во ВГИК, где обучалась на одном курсе с Сергеем Бондарчуком и Кларой Лучко.

«Лиозновой приходилось бороться за возможность реализовать свой режиссерский талант. После испытательного курса во ВГИКе будущая кинематографистка стояла на грани отчисления: педагоги считали, что для профессии режиссера ей не хватает жизненного опыта, и только настойчивость студентки, буквально упросившей педагогов просмотреть ее работы, помогла продолжить учебу», — говорится в пресс-релизе Google.

Лиознова умерла в 2011 году. Ее картины «Семнадцать мгновений весны» и «Три тополя на Плющихе» прочно вошли в историю мирового кинематографа и стали частью культурного кода россиян.

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