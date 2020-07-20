В Москве убили 90-летнюю доцентку ВГИКа Иду Шур

В своей квартире на Кутузовском проспекте была найдена убитой 90-летняя преподавательница истории культуры ВГИКа Ида Шур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

На теле женщины нашли множественные ножевые ранения, пишет агентство. Тело Шур нашла сиделка, пришедшая в квартиру 19 июля. В столичном управлении Следственного комитета информацию об убийстве подтвердили, заявив о признаках насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«Московский комсомолец» ранее писал, что в полицию обратилась подруга Шур и заявила, что женщина несколько дней не отвечает звонки. Издание уточнило, что следователи не исключают версию, «связанную с завладением жилплощадью».

Ида Шур преподавала во ВГИКе с 1958 года. Она окончила Московскую государственную консерваторию им. Чайковского и была доцентом кафедры эстетики, истории и теории культуры. Шур являлась автором музыкально-образовательных передач на радио и телевидении, пособий «Лад и тональность», «Мелодия» и «Музыкальная культура Древней Руси», а также теоретических статей и учебных программ по теории и истории музыкального искусства.