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Bloomberg: часть российской элиты получила вакцину от коронавируса еще в апреле

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:33

Представители российской деловой и политической элиты получили доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса Национального исследовательского центра имени Гамалеи в апреле. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Как говорят собеседники агентства, вакцину получили сотни человек. Подтвердить ранний доступ к препарату получилось у десятков — однако их имена Bloomberg не приводит. В материале говорится, что в вакцинации поучаствовали сотрудники «Сбербанка», РФПИ, топ-менеджеры «Русала», «Фосагро» и правительственные чиновники. В компаниях не стали это комментировать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать, прививался ли Владимир Путин.

Были и отказавшиеся от прививки, уточняет Bloomberg. Один топ-менеджер не стал участвовать в вакцинации по совету своего лечащего врача, который сказал, что потребуется минимум год, чтобы осознать риски.

Некоторые добровольцы, получившие вакцину, сообщали, что чувствовали боли в мышцах и высокую температуру. Один из топ-руководителей отметил, что не испытал побочных эффектов. Он сделал прививку, чтобы «жить нормальной жизнью и участвовать в деловых встречах».

Ранее сообщалось, что испытания вакцины в России прошли успешно, а массовая вакцинация россиян может начаться уже этой осенью.

Вакцину разработали сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, испытания на добровольцах они запустили 18 июня совместно с Министерством обороны. Параллельно завершаются также испытания вакцины в Сеченовском университете.

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