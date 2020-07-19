Продолжились митинги в поддержку Фургала, Канье анонсировал альбом и другие новости дня

В России за сутки выявили 6109 случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 771 546 заболевших.

В Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре продолжились митинги в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Трех человек задержали, а протестующих не остановила даже тридцатиградусная жара.

Чешский аналитический центр СВАР, директором которого является знакомый Ивана Сафронова Мартин Лариш, отверг связь с обвиненным экс-журналистом и чешской разведкой. «Российские СМИ занимаются охотой на ведьм, строят отторженные от реальности догадки о связи господина Лариша с чешскими спецслужбами», — заявил пиар-менеджер центра.

Ведущего шоу «Открытие Китая» на Первом канале Евгения Колесова оштрафовали за символ «Квадрат Сварога» на логотипе его организации «Сила закона». Символ оказался экстремистским, а Колесов, по его словам, об этом не знал.

В пожаре в соборе Святых Петра и Павла сгорел орган, пострадала также значительная часть интерьера и оказалась нарушена прочность здания. В ходе расследования был задержан мужчина, который может быть причастен к возгоранию нантского собора.

Китайский медиагигант TikTok, по данным СМИ, отказался от создания штаб-квартиры в Лондоне. Из‑за «расширения геополитического контекста», говорят источники.

Канье Уэст анонсировал выход нового альбома «Donda», однако тут же удалил твит об этом. Если Канье не шутит, то на пластинке будет 20 треков, а выйдет она 24 июля.

В Барселоне умер испанский писатель и представитель «поколения пятидесятых» Хуан Марсе. Ему было 87 лет.

Алексей Сальников, Галина Юзефович, Евгения Некрасова и другие литературные деятели станут участниками фестиваля «Белый июнь», который пройдет в Архангельске с 28 по 30 августа. И это, к слову, первый региональный книжный фестиваль после отмены карантина!

Роспотребнадзор опечатал здание клуба District 27 из‑за жалоб местных жителей. Руководство заведения делает все возможное, чтобы клуб не закрыли на 90 суток, ведь это, по их словам, будут «похороны бизнеса».

Создатели сериала «Чики» 20 июля в 19.00 выйдут в прямой эфир в инстаграме «Дома с маяком». Встреча пройдет в рамках онлайн-цикла «Киновечера в «Доме с маяком» и будет в непривычном формате — из стационара детского хосписа.