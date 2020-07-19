«Чики» станут гостями киновечера «Дома с маяком»

Создатели сериала «Чики» 20 июля в 19.00 выйдут в прямой эфир в инстаграме «Дома с маяком». В эфире примут участие режиссер Эдуард Оганесян, а также актрисы Ирина Носова, Алена Михайлова и Варвара Шмыкова.

Встреча пройдет в рамках онлайн-цикла «Киновечера в «Доме с маяком» и будет в непривычном формате — из стационара детского хосписа. Зрители смогут не только пообщаться в комментариях с режиссером и актрисами, но и узнать больше о стационаре.

«Еще год назад, когда был готов только первый эпизод сериала, стало ясно, что в этой истории есть что‑то рентгеновское, чуткое и настоящее. <…> А на встрече, надеюсь, мы услышим захватывающие и вдохновляющие истории компании друзей об их совместном большом приключении. Которое, как мы уже понимаем сегодня, завершилось успехом. Но оно, судя по тому, что известно про производство «Чик», требовало от участников отваги, изобретательности и преданности друг другу», — рассказал модератор встречи и кинокритик «Афиши Daily» Егор Москвитин.

Это — не первый киновечер «Дома с маяком». Hанее в проекте принимали участие Клим Шипенко, Александр Петров, Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Анна Меликян, Юрий Быков, Алексей Герман-младший и другие российские кинодеятели.

Первые серии «Чик» за три недели набрали 3,5 млн просмотров, а 16 июля вышел заключительный эпизод. Материал «Афиши Daily» о том, почему «Чики» претендуют на звание главного российского сериала первой половины 2020 года и самого свободного сериала лета, читайте здесь, а ответы актрис на нашу анкету — здесь.