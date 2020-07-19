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Митинги в поддержку Фургала продолжились в Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:28

В Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре прошли митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровской области Сергея Фургала. Об этом пишет «Интерфакс».

Во Владивостоке за день прошли несколько акций. Первая стартовала в 12.00 по местному времени (5 утра по Москве), участники не стали отказываться от проведения, несмотря на жару в 30 градусов. Вторая несогласованная акция в поддержку губернатора началась в в 19.00 по местному времени (11 утра по Москве). По информации ТАСС, в ней приняли участие около сотни человек. По другой информации, в начале митинга пришли около 200 человек.

Митингующие требовали освободить Фургала, а также отставки мэра Сергея Кравчука.

Во Владивостоке акция прошла у памятника Борцам за власть Советов. Уточняется, что одновременно на площади происходила сельхозярмарка.

Трех человек — двух мужчин и одну женщину — доставили в полицию, но впоследствии отпустили из отделения. На них составили протоколы о нарушении установленного порядка организации митинга.

18 июля в Хабаровске прошел другой митинг в поддержку Фургала. В мэрии заявили, что в нем участвовали 10 тыс. человек. Издание Dvhab.ru писало о 15-30 тыс. протестующих, а «Коммерсант» — о 50 тыс. на пике. Акция длилась около пяти часов, полиция не препятствовала и не задерживала людей.

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