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Алексей Сальников и Галина Юзефович станут участниками книжного фестиваля «Белый июнь»

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:49

Книжный фестиваль «Белый июнь», который пройдет с 28 по 30 августа в Петровском парке Архангельска, поделился лайнапом. Об этом говорится на сайте фестиваля.

Участниками «Белого июня» станут лауреат премии «Большая книга» Шамиль Идиатуллин, писательница и сценаристка Евгения Некрасова, писатель и со-переводчик «Бесконечной шутки» Алексей Поляринов, автор романа «Петровы в гриппе и вокруг него» и поэт Алексей Сальников, литературный критик Галина Юзефович, издатель Борис Куприянов, журналист Константин Мильчин и другие.

«Белый июнь» станет первым региональным книжным фестивалем после отмены карантина. Свое участие в нем подтвердили издательства «Альпина», «Бумкнига», Common place, Livebook, «Бичик», «Свиньин и сыновья», «Этерна», «Неолит» и «РуДа». Театр документальной пьесы «Театр.doc» представит программу, посвященную создателю театра, архангелогородцу Михаилу Угарову. Также запланированы открытые встречи, лекции, мастер-классы и дискуссии, уточняют организаторы.

«Книжная отрасль сегодня находится в состоянии полнейшего коллапса. Сильно пострадали независимые книжные и издательства, очень много хороших и сильно ожидаемых книг уже не выйдут в этом году. «Белый июнь» поможет авторам показать свои книги, выразить свои мысли, наладить утраченный контакт с читателями, сократить расстояние до минимума в духовном смысле», — рассказал программный директор фестиваля Михаил Фаустов.

«Белый июнь» организуют Фонд развития культуры и искусства Архангельской области, Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» и Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова.

Уточняется, что фестиваль должен был пройти в июне, но из‑за пандемии его перенесли на конец августа. «На случай продления ограничительных мер у нас есть запасные варианты действий — вплоть до плана D. Возможно, нам придётся ограничить количество посетителей и открыть онлайн-регистрацию. Самый пессимистичный сценарий перестроит масштабный литературный фестиваль в книжную ярмарку — не будет авторской программы, но останутся уличные экскурсии и прогулки с писателями», — сообщил директор Фонда развития культуры и искусства Архангельской области Василий Ларионов.

Вход на фестиваль бесплатный, отмечают организаторы.

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