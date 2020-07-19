Ведущего Первого канала оштрафовали за экстремистский символ на логотипе его организации

Останкинский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Евгения Колесова, ведущего программы «Открытие Китая» на Первом канале, за экстремистский символ на логотипе общественной организации «Сила закона», президентом которой он является. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на постановление суда.

Колесов, как глава организации, нарушил часть 1 статьи 20.3 КоАП (демонстрация экстремистской символики). Согласно судебным документам, на сайте «Силы закона» и в ютьюб-ролике на канале организации демонстрировался символ «Квадрат Сварога». Он используется запрещенным националистическим движением «Северное братство» (запрещено в 2012 году).

«Силу закона» суд оштрафовал на 10 тыс. рублей. Колесов вину не признал. Он отметил, что не знал, что «Квадрат Сварога» является экстремистским символом, а организация использовала его порядка двух недель. Также он добавил, что «Сила закона» символом больше не пользуется. Суд не увидел в аргументах Колесова «существенного значения для выводов о его виновности» и вынес штраф, а также конфисковал предмет административного правонарушения (какой именно, не уточняется).

«Сила закона» занимается защитой прав и интересов граждан, а также правовой поддержкой бизнеса. «Организация, миссия которой бороться с ложью, обманом, мошенничеством и иным безобразием, из‑за которого страдают законные интересы граждан и компаний», — говорится на сайте компании.

Евгений Колесов ведет на Первом канале авторский цикл передач «Открытие Китая». На сайте телеканала уточняется, что он является бизнесменом и около 20 лет жил в КНР.