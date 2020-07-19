Китайский медиа-гигант TikTok отказался от создания штаб-квартиры в Лондоне. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на свои источники.

Компания ByteDance, владеющая сервисом коротких видео, прекратила многомесячные переговоры по созданию штаб-квартиры — предполагалось, что в ней будут работать около трех тысяч сотрудников. По словам собеседника издания, это сделали из‑за «расширения геополитического контекста».

Отмечается, что если отношения между Китаем и западными странами улучшатся, переговоры могут возобновиться.

Лондон — не единственный город, в котором китайская компания обсуждала создание штаб-квартиры. Как сообщают источники Reuters, TikTok будет «существенно наращивать» численность рабочей силы за пределами КНР.

В начале июля стало известно, что администрация США намерена заблокировать TikTok из‑за подозрений в передаче данных о пользователях правительству Китая. В компании это отрицают.

В конце июня китайскую соцсеть обвинили в сборе данных. В частности, утверждалось, что TikTok собирает подробную информацию о технических характеристиках устройства, информацию о сетевом подключении пользователя, список установленных приложений, наличие у пользователя прав администратора (рут-прав) и другие данные (в некоторых случаях даже GPS-координаты устройства).