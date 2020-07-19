В России за сутки выявили 6109 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 125 случаев меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Свердловской области, ХМАО, Нижегородской области, Петербурге, Иркутской области, ЯНАО, Московской и Мурманской областях.
За сутки выздоровел 3481 человек, а за все время — более 550 тыс. пациентов с COVID-19. За сутки умерли 95 человек. За все время — 12 342 пациентов. Всего в стране зафиксировано 771546 заболевших.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 14,2 млн человек. Более половины из них выздоровели, более 602 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (3,7 млн), на втором — Бразилия (2 млн), на третьем — Индия (1 млн).