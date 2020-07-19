В России за сутки выявили 6109 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 125 случаев меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Свердловской области, ХМАО, Нижегородской области, Петербурге, Иркутской области, ЯНАО, Московской и Мурманской областях.