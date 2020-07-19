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Пожар в готическом соборе во Франции потушили. Сгорели значительная часть интерьера и орган

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:43

Пожар во французском соборе Святых Петра и Павла потушили, однако в огне был уничтожен орган, нарушена прочность здания, пострадала также значительная часть убранства храма, пишет «Интерфакс».

Премьер-министр Франции Жан Кастекс, прибывший на место происшествия вместе с министром культуры Розлин Башло и главой МВД Жеральдом Дарманеном, отметил «самоотверженность и профессионализм» пожарных, которые тушили огонь с «замечательной эффективностью». Кассекс, выражая солидарность местному католическому сообществу и жителям Нанта, где стоит собор, уточнил, что государство поучаствует в восстановлении собора.

Прокуратура Нанта начала расследование по подозрению в умышленном поджоге храма. Уточнялось, что были обнаружены три очага возгорания. Один — на уровне сгоревшего главного органа, два других — со стороны нефа. По словам прокурора Нанта Пьера Сеннеса, следов взлома извне не было обнаружено.

О том, что во Франции, в городе Нант, загорелся собор Святых Петра и Павла, стало известно утром 18 июля.

Строительство собора началось в 1434 году и продолжалось 457 лет. Это одна из крупнейших и известнейших готических церквей в стране. Она на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери, который в прошлом году также пострадал от пожара.

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