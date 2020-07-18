Массовый митинг в Хабаровске, пожар в готическом соборе во Франции и другие новости дня

В Хабаровске прошел еще один митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. На него вновь вышли десятки тысяч человек, они требовали освободить Фургала из московского СИЗО «Лефортово» и судить его в Хабаровске.

В Москве и Петербурге полиция задержала участников одиночных пикетов против законопроекта о запрете трансгендерным людям вступать в брак. В автозак попали даже те активисты, которые еще не успели развернуть плакаты и просто стояли в очереди на пикет.

Издание The Village сообщило о том, что сотрудницы популярных московских рюмочных регулярно сталкивались с харассментом от начальства. Речь идет о заведениях «Зинзивер», «Барка», «Южная рюмочная», «Дежурная рюмочная» и «Бумажная фабрика», которые принадлежат Дмитрию Ицковичу.

Суд Саудовской Аравии вынес решение по делу Мериам Аль-Этиби, которую обвиняли в том, что она уехала в другой город без разрешения семьи. В итоге судья признал ее право жить и путешествовать одной. Адвокат женщины назвал это решение историческим для страны.

В Нидерландах и Испании из‑за массового заражения животных коронавирусом убили более миллиона норок. Люди опасались, что могут заразиться от них, хотя подтверждений, что вирус передается от животных человеку, нет.

В городе Нант на западе Франции загорелся один из крупнейших и известнейших готических соборов страны — собор Святых Петра и Павла. Полностью сгорел большой старинный орган. Прокуратура сообщила, что будет проводить расследование по подозрению в умышленном поджоге собора, так как очагов возгорания было три.

На 74-м году жизни умер основатель журнала Time Out Тони Эллиотт. «Тони был издателем-визионером, неутомимым борцом за городскую культуру и верным другом. Его жизнь и его работа вдохновили миллионы людей», — заявил исполнительный директор Time Out Group Хулио Бруно.

Спектакль «Кыся» с Дмитрием Нагиевым впервые покажут онлайн в честь 20-летия постановки. В ее основе лежит одноименная повесть Владимира Кунина, режиссер спектакля — Лев Рахлин.

Также онлайн стали доступны полароиды Энди Уорхола, посвященные нью-йоркскому квир-сообществу. На виртуальной выставке представлены сразу две фотоколлекции художника — «Sex Parts and Torsos» и «Ladies & Gentlemen».

Райан Гослинг и Крис Эванс сыграют в шпионском триллере «Серый человек», который снимут режиссеры «Мстителей» братья Руссо. Это будет самый дорогой фильм в истории Netflix — его бюджет составит 200 млн долларов.

Вышел тизер фильма «Обладатель» Брэндона Кроненберга — сына режиссера Дэвида Кроненберга. Он расскажет об агенте секретной организации, которая с помощью специальной технологии может получать контроль над телом человека.