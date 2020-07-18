На 74-м году жизни умер основатель журнала Time Out Тони Эллиотт. Об этом сообщило само издание.
Исполнительный директор Time Out Group Хулио Бруно уточнил, что причиной смерти стал рак легких. «Тони был издателем-визионером, неутомимым борцом за городскую культуру и верным другом. Его будет очень не хватать его семье, друзьям и коллегам. Его жизнь и его работа вдохновили миллионы людей», — говорится в сообщении издания.
Эллиотт основал Time Out в 1968 году. Журнал был посвящен городской жизни Лондона. Сейчас он выходит в 60 городах мира, в том числе в электронной версии в Москве и Петербурге.
Первый после карантина выпуск лондонского Time Out, который выйдет 11 августа, будет посвящен Тони Эллиотту.