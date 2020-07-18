Исполнительный директор Time Out Group Хулио Бруно уточнил, что причиной смерти стал рак легких. «Тони был издателем-визионером, неутомимым борцом за городскую культуру и верным другом. Его будет очень не хватать его семье, друзьям и коллегам. Его жизнь и его работа вдохновили миллионы людей», — говорится в сообщении издания.

На 74-м году жизни умер основатель журнала Time Out Тони Эллиотт. Об этом сообщило само издание.

Эллиотт основал Time Out в 1968 году. Журнал был посвящен городской жизни Лондона. Сейчас он выходит в 60 городах мира, в том числе в электронной версии в Москве и Петербурге.

Первый после карантина выпуск лондонского Time Out, который выйдет 11 августа, будет посвящен Тони Эллиотту.