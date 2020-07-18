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Полароиды Энди Уорхола, посвященные нью-йоркскому квир-сообществу, стали доступны онлайн

Анастасия Цой
Сегодня в 17:15

Музей современной фотографии Fotografiska в Нью-Йорке совместно с Hedges Projects сделали онлайн-выставку двух фотоколлекций Энди Уорхола — «Sex Parts and Torsos» и «Ladies & Gentlemen». Посмотреть можно здесь.

Серию «Ladies & Gentlemen» Уорхол снял в начале 70-х годов. Всего было более 500 фотографий, на которых запечатлены 14 трансгендерных женщин из бара из The Gilded Grape в Гринвич-Вилладж — их художник нанял в качестве моделей.

Снимок из коллекции «Ladies & Gentlemen», 1976 год
Снимок из коллекции «Ladies & Gentlemen», 1976 год
© Энди Уорхол. Fotografiska

Что касается серии «Sex Parts and Torsos», эксперты отмечают, что работы, вошедшие в нее, балансируют на грани искусства и порнографии. Уорхол снимал обнаженные части тел, в основном мужских. Сам художник называл эти фотографии «дневниками в своих дневниках», с помощью них он исследовал собственную сексуальную идентичность.

Снимок из коллекции «Sex Parts and Torsos», 1977 год
Снимок из коллекции «Sex Parts and Torsos», 1977 год
© Энди Уорхол. Fotografiska

Этой весной в Москве должны были открыться сразу две выставки работ Энди Уорхола. Однако из‑за пандемии коронавируса их перенесли.

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