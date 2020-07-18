Полароиды Энди Уорхола, посвященные нью-йоркскому квир-сообществу, стали доступны онлайн

Музей современной фотографии Fotografiska в Нью-Йорке совместно с Hedges Projects сделали онлайн-выставку двух фотоколлекций Энди Уорхола — «Sex Parts and Torsos» и «Ladies & Gentlemen». Посмотреть можно здесь.

Серию «Ladies & Gentlemen» Уорхол снял в начале 70-х годов. Всего было более 500 фотографий, на которых запечатлены 14 трансгендерных женщин из бара из The Gilded Grape в Гринвич-Вилладж — их художник нанял в качестве моделей.