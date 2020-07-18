В Москве полиция задержала участников одиночных пикетов против законопроекта Елены Мизулиной

У здания Госдумы в Москве полиция задержала 23 участника одиночных пикетов против законопроекта о запрете трансгендерным людям вступать в брак. Об этом пишет «МБХ медиа».
При этом только одна из задержанных успела развернуть плакат, остальные стояли в пикетной очереди. По данным «ОВД-Инфо», в Петербурге на аналогичной акции задержали десять человек.
Несколько дней назад группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной внесла в Госдуму серию законопроектов, которые должны изменить семейное законодательство. Один из них предлагает запретить трансгендерным людям вступать в браки и усыновлять детей.
Депутат и телеведущая Оксана Пушкина раскритиковала предложенные изменения. «Это какое‑то жутчайшее мракобесие», — сказала она.