В Москве полиция задержала участников одиночных пикетов против законопроекта Елены Мизулиной

У здания Госдумы в Москве полиция задержала 23 участника одиночных пикетов против законопроекта о запрете трансгендерным людям вступать в брак. Об этом пишет «МБХ медиа».

При этом только одна из задержанных успела развернуть плакат, остальные стояли в пикетной очереди. По данным «ОВД-Инфо», в Петербурге на аналогичной акции задержали десять человек.