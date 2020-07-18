Умерла фигуристка Екатерина Александровская

В Москве умерла 20-летняя чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская. По предварительным данным, девушка покончила с собой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подруга погибшей Амина Атаханова рассказала радиостанции «Говорит Москва», что фигуристка страдала депрессией после перенесенной травмы. По словам источников, девушка и до этого пыталась совершить суицид, после чего обращалась за психологической помощью.

В 2016 году спортсменка сменила гражданство и стала выступать за Австралию. В 2017 году она стала чемпионкой мира среди юниоров по фигурному катанию в паре с Харли Уиндзором, в том же году пара победила в юниорском финале Гран-при. Также они дважды становились чемпионами Австралии (в 2017 и 2019 годах).

В последнее время Александровская выступала в Канаде, но там получила спортивную травму и вернулась в Россию. Сообщается, что она пыталась устроиться на работу в ледовое шоу, но карьера не складывалась.