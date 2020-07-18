Райан Гослинг и Крис Эванс сыграют в самом дорогом фильме Netflix

Райан Гослинг и Крис Эванс сыграют в шпионском триллере «Серый человек», пишет Deadline. Это будет самый дорогой фильм в истории Netflix — его бюджет составит 200 млн долларов.

Фильм будет основан на одноименном романе Марка Грини и расскажет о противостоянии наемного убийцы, который в прошлом был сотрудником ЦРУ, Корте Джентри (Гослинг) и его бывшего коллеги Ллойда Хенсена (Эванс). Роман вышел в 2009 году, после этого Грини выпустил еще несколько продолжений.

Режиссерами станут братья Энтони и Джо Руссо, которые сняли четыре фильма во франшизе «Мстители», в том числе «Мстители: Финал» — самую кассовую картину в истории кино. Сценарий также напишет Джо Руссо при участии Кристофера Маркуса и Стивена МакФили, которые ранее работали вместе с братьями над фильмами Marvel.

«Идея такая — создать франшизу и построить целую вселенную, главным героем которой будет Райан. Мы полностью посвятим себя фильму, и будет здорово, если это приведет нас ко второй части», — сказали братья Руссо. Съемки планируют начать в январе 2021 года.

Ранее Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов. В тройку вошли «Птичий короб» и «Правосудие Спенсера». Какой фильм возглавил рейтинг, можно посмотреть здесь.